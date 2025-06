La giornata particolare di Castagnetti e la puntura di Elly

Lunedì scorso 9 giugno è stata una giornata particolare, molto particolare, particolarissima, eccezionale per Pierluigi Castagnetti, il più democristiano del Pd per origini e convinzioni, da qualche tempo in sofferenza per la marginalità crescente, o qualcosa di simile, della sua area nel partito sempre più movimentista guidato da Elly Schlein. Dalla quale si aspetta, non so ancora quanto fiduciosa, di sapere quale sarà l’anno in cui deciderà di stampare sulla tessera d’iscrizione al Pd il volto o, più in particolare, gli occhi di Alcide De Gasperi, come ha fatto l’ultima volta con Enrico Berlinguer.

Lunedì scorso 9 giugno, dicevo, il buon Castagnetti ha festeggiato il compimento dei suoi 80 anni: esattamente il doppio della Schlein, che il 4 maggio ne aveva fatti 40. Fra gli auguri ho motivo di ritenere che gli saranno arrivati anche quelli del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, col quale è così nota l’amicizia che Castagnetti spesso, quasi di solito, si contiene nelle sue esternazioni per non vederle arbitrariamente e soprattutto scomodamente attribuire ai reconditi pensieri, umori e quant’altro del Capo dello Stato. Che tiene particolarmente, e giustamente, a gestire da solo la propria riservatezza.