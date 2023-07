Barbara d'Urso sconvolta, cosa trova nel campo: "Ma erano normali"

20 luglio 2023 a

a

a

Dopo l'addio a Mediaset, Barbara D'Urso si dà all'agricoltura. L'ex conduttrice Mediaset immortala la sua nuova attività nelle sue stories Instagram. "Sono nate delle melanzane albine", dice mostrando l'insolita verdura, Anche l'ortolano è incredulo, tanto da rispondere: "Io ho piantato quelle normali!". In sottofondo, poi, si sente la risata di Barbara che, divertita, dà un'identità al colore bianco delle melanzane definendole "albine".

Barbara d'Urso, "verità e bontà": stoccata a Mediaset, occhio al dettaglio | Guarda

La d'Urso decide così di "provare a cucinarle". Nelle stories il volto tv riprende anche la sua cuoca personale mentre riempie di salsa le melanzane bianche riposte accuratamente su una teglia. "Stasera c'è anche il polpettone", aggiunge poi l'ex conduttrice inquadrando un'altra teglia in cui è stato già riposto il polpettone con contorno di patate. "Anche stasera leggeri", ironizza a quel punto. Insomma, la d'Urso sembra essersi lasciata alle spalle i dissidi con il Biscione.

Di fatto la conduttrice è stata silurata. Al suo posto, con Pomeriggio 5, Myrta Merlino. "Volendo cambiare la linea pomeridiana - si è giustificato l'ad Pier Silvio Berlusconi -, abbiamo preferito interrompere a dicembre con chiusura contratto. Una discontinuità dopo tanti anni farà bene anche a lei. Non è una punizione, è solo un passaggio per andare in una direzione più giornalistica".