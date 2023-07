Barbara D'Urso? "Alla faccia di chi...": gode Carmelita, che rasoiata a Mediaset

22 luglio 2023 a

Riposo, meritato riposo per Barbara D'Urso. Alle spalle la conclusione della lunghissima stagione televisiva ma, soprattutto, la burrascosa rottura con Mediaset. Già, Carmelita non è più in palinsesto. Se ne va. E a bocce ferme ha fatto sapere, con una durissima intervista, di non aver per niente apprezzato il modo in cui i vertici del Biscione hanno gestito la vicenda.

E insomma, dopo l'addio a sorpresa di Pomeriggio 5, la D'Urso si gode le vacanze, il modo migliore per lasciarsi alle spalle dissapori, malumori e delusioni. Il racconto delle ferie viaggia ovviamente sui social, dove racconta il soggiorno nella sua villa a Pescia Romana, giornate in totale relax, sorrisi e spensieratezza insieme agli amici di sempre.

"Ma erano normali". Barbara d'Urso sconvolta: cosa trova nel campo | Guarda

In uno degli ultimi post sul suo profilo Instagram, Carmelita ha pubblicato una serie di foto e video, a corredo delle immagini la frase "strike a pose", ossa in italiano "mettersi in posa". E insomma eccola, dall'alto dei suoi 66 anni portati in modo divino. E ancora, chiede ai fan: "Avete mai giocato a squagliaschiuma?". Moltissimi dei seguaci, come sempre, le hanno risposto, non limitandosi a un "cuoricino". Una ragazza ha scritto: "Mitica! Hai tutta la mia stima! Il pubblico ti seguirà ovunque, non smettere mai di sorridere". E ancora, un altro seguace: "Sei fortissima, alla faccia di chi ti vuole male". "Bravissima Barbara! Goditi questa vacanza... noi ti aspettiamo ovunque andrai e in qualsiasi trasmissione farai", concludeva un'altra fan. Già, l'amore del pubblico a Barbara D'Urso proprio non manca.