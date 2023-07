Mediaset-terremoto: "Contro Barbara D'Urso qualcosa di disumano", chi apre il fuoco

23 luglio 2023 a

No, le polemiche per il burrascoso addio di Barbara D'Urso a Mediaset non sono finite. E a condurle non è Carmelita in prima persona, che i sassoloni che doveva togliersi dalle scarpe li ha tolti con una durissima intervista concessa a Repubblica ormai qualche giorno fa.

Tra chi si schiera, forse un po' a sorpresa, con la ex mattatrice di Pomeriggio 5, ecco Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti. Oggi, domenica 23 luglio, si è infatti spesa in un video pubblicato su Instagram con il quale senza indugi si è schierata al fianco della D'Urso, criticando la scelta di Mediaset di farla fuori e le modalità con cui è stata accompagnata alla porta.

"L’abbiamo avuta in ogni casa e in ogni dove, per così tanto tempo che questa sparizione senza permettergli un addio a coloro che l’hanno fedelmente seguita per una vita è disumano e molto poco coerente con il successo del suo show che Mediaset tanto decantava", ha picchiato duro Naike Rivelli. E ancora: "Ogni giorno c’è stato raccontato da Canale 5 e tutti i media che Pomeriggio Cinque aveva il massimo dello share. Oggi, all’improvviso, scaduto il contratto che portava più ascolti all’azienda, l’azienda non lo rinnova", conclude sorniona. Già, una scelta che Naike Rivelli non condivide (e parole che faranno molto piacere a Barbara D'Urso).