Wanda Nara, "purtroppo venerdì...": voci sulla malattia, drammatico sfogo

Wanda Nara rompe il silenzio. Dopo le voci sulla leucemia, la moglie di Mauro Icardi torna sui social. E lo fa pubblicando una serie di scatti. La descrizione? "Foto random di questa ultima settimana". Nelle foto la si vede sorridente o a casa con le figlie Francesca e Isabella, mentre gioca a carte con loro o con il marito. Sette giorni di vita quotidiana nonostante i rumors preoccupanti che la riguardano.

Giorni fa Wanda è finita in ospedale. I media hanno riferito che la manager del calciatore soffrisse di leucemia, dopo un malore che l’aveva costretta al ricovero. Per i giornali sudamericani, Wanda sarebbe alle prese con un’infiammazione della milza e con un’anomalia importante sul livello dei globuli bianchi. Dalla diretta interessata nessuna smentita né conferma.

Solo una schietta replica: "La medicina non è esatta e in quel momento non erano passate nemmeno 24 ore dal mio primo esame. Purtroppo venerdì hanno avuto conferma da un giornalista di una diagnosi che io stessa non avevo. L’intenzione è quindi quella di tenere riservatezza massima per rispetto dei miei figli". E anche le ultime foto dimostrano una parvenza di normalità almeno in famiglia. Intanto Icardi, proprio per stare al fianco della moglie in un momento complicato, avrebbe deciso di tornare a giocare in Argentina. Oggi, l'argentino è in forza al Galatasaray.