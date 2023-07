Barbara De Rossi-choc: "Mi ha strappato la camicia e morso il seno"

24 luglio 2023 a

Barbara De Rossi vittima di molestie. È accaduto sul set del film Nosferatu a Venezia, "Quel film non lo rifarei" ha ammesso l’attrice prima di spiegare l'accaduto. "Durante una scena del film invece di darmi un morso finto sul collo come da copione me lo diede sul seno strappandomi la camicetta che indossavo e facendomi pure male". Il riferimento è a Klaus Kinski. A lui l'intera troupe non l'ha fatta passare liscia.

"Kinski - ha proseguito sulle colonne del magazine Gente -, però, oltre ad aver rischiato il linciaggio da parte della troupe si prese dalla sottoscritta anche un bello schiaffone". Ora per l'attrice è acqua passata. Nella sua vita c'è solo Simone Fratini, manager nel settore tricologico di 11 anni più giovane di lei. Eppure per il volto di Amore Criminale la differenza d’età non è un problema. Anzi, "ho cercato tutta la vita un uomo come lui e l’ho trovato a 53 anni. Anche lui ha avuto altre esperienze ma alla fine quello che cercavamo in amore lo abbiamo trovato incontrandoci alla nostra età". Insomma, per la De Rossi è un momento di grande felicità.

Alle spalle, come lei stessa a più volte raccontato, anche una bruttissima vicenda personale. "Non ho mai parlato di questa vicenda e mai ne parlerò perché su questa giostra non ci salgo nemmeno se mi danno la qualunque. Perché riesco a parlare con le donne? Perché so cosa significa essere maltrattati, quali sono i meccanismi per i quali ci si cade. Ma tutto ha a che fare con il sentimento. Io mi imbestialisco quando sento qualcuno dire di una donna maltrattata: "Ma come ha fatto? Non ha carattere". No, non funziona così. Il maltrattamento è assolutamente filtrato dal sentimento non dal carattere. Perché io sono una persona dal carattere abbastanza forte e se ci sono cascata io, ci può cascare chiunque. Vi garantisco che è così. Quanti anni avevo quando ho vissuto questa esperienza? 50 anni".