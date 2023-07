Maria De Filippi, la tentazione: chi esce di scena a Mediaset dopo l'estate

26 luglio 2023 a

a

a

Bravo, bravissimo, ma a Mediaset si cambia. Filippo Bisciglia, volto di Temptation Island che anche questa estate ha centrato ottimi risultati in termini di ascolti su Canale 5, non condurrà la nuova versione invernale messa in cantiere dalla Fascino Pgt, la società di Maria De Filippi che produce lo show delle coppie in crisi.

Cesara Buonamici al Gf? Quando durante i funerali di Berlusconi... tutto torna

Questo almeno è quanto filtra dai piani alti di Cologno Monzese, secondo quanto spifferato da Dagospia. Dopo il mezzo via libera di Pier Silvio Berlusconi, infatti, innanzitutto occorre capire dove verrà ambientato lo show: se in una località montana italiana, magari la prestigiosa Cortina, oppure in paradisi esotici come le Isole Cook o le Maldive, per "blindare" bikini e spiagge dorate.

"Ancora nessun avviso". Ma... mannaia-Pier Silvio, un 'dramma' per la De Filippi?

Per l'edizione "Winter", spiega sempre Dago, il favorito, anzi, la favorita per la conduzione sarebbe Lorella Cuccarini, già al fianco della De Filippi in Amici dove ha fatto fuoco e fiamme.

"Mediaset, i tre super-consiglieri": la rivelazione della Merlino. E sulla D'Urso...





A suffragare quest'ultima ipotesi ci sarebbe anche il clamoroso rifiuto che la conduttrice e ballerina, fin dagli anni Ottanta "la più amata dagli italiani", ha opposto alla Rai che la voleva per sostituire Serena Bortone al pomeriggio. Una poltrona alla fine andata a Caterina Balivo, senza troppi rimpianti per Lorella per la quale, evidentemente, sta bollendo qualcosa di succulento nel calderone di Canale 5.