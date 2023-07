Kevin Spacey assolto, "nessun abuso": vince in tribunale, ma la carriera è stroncata

26 luglio 2023 a

Un'altra vittima del "metoo": carriera rovinata ma assolto in tribunale. Si parla di Kevin Spacey, poiché la giuria di Londra lo ha assolto dall'accusa di violenza sessuale derivante da accuse di quattro uomini, accuse che risalivano a fatti avvenuti 20 anni fa.

I giurati hanno restituito i loro verdetti oggi alla Southwark Crown Court dopo essersi chiusi in camera di consiglio per tre giorni. Tre uomini hanno infatti accusato il vincitore dell'Oscar di aver afferrato in modo aggressivo i loro inguini; dunque un aspirante attore ha detto di essersi svegliato con l'attore che gli faceva del sesso orale dopo essersi addormentato o svenuto nell'appartamento di Spacey.

Spacey, 64 anni, si è dichiarato non colpevole di nove accuse, tra cui molteplici conteggi di violenza sessuale e un conteggio per aver indotto una persona a impegnarsi in attività sessuali penetrative senza consenso.

Per inciso, le identità dei quattro che accusavano Spacey è protetta dalla legge. Nel corso del tempo è trapelato soltanto che del gruppo fanno parte un ex autista della star di House of Cards (ruolo che ha perso proprio per le accuse, con l'interruzione della serie) e un aspirante attore, quello già citato in precedenza.