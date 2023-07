Sinead O'Connor, come l'hanno ritrovata: dettagli drammatici

27 luglio 2023 a

Sarebbe stata trovata priva di sensi nella sua casa a Londra Sinead O'Connor, la cantante irlandese morta ieri all'età di 56 anni. Una volta giunti sul posto, i soccorsi hanno potuto solo dichiararne la morte. Questo quanto rivela un report della polizia. O'Connor si era trasferita nel sud-est della capitale inglese solo poche settimane fa. Per le forze dell'ordine, però, le circostanze della morte dell'artista sono "non sospette", almeno per il momento.

"La polizia è stata chiamata alle 11.48 di mercoledì 26 luglio dopo la segnalazione di una donna priva di sensi in un indirizzo residenziale dell'area SE24 - si legge nel comunicato -. Ufficiali sono giunti sul posto. Una donna di 56 anni è stata dichiarata morta sul posto. I parenti prossimi sono stati avvisati. La morte non viene trattata come sospetta. Verrà preparato un dossier per il Coroner".

Poco tempo fa Sinead aveva definito la capitale inglese la sua "casa". E in uno dei suoi ultimi tweet si diceva impaziente di poter assistere dal vivo a uno spettacolo di balletto. L'ultimo post, invece, è dedicato a suo figlio Shaun, morto all'età di 17 anni a gennaio dell'anno scorso: "Da allora vivo come una creatura notturna non morta. Era l'amore della mia vita, la lampada della mia anima. Eravamo un'anima in due metà. È stata l'unica persona che mi abbia mai amato incondizionatamente". Il ragazzo era scomparso da due giorni, dopo essere scappato da un centro psichiatrico dove era ricoverato per aver manifestato tendenze suicide.