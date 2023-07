Laura Chiatti sbotta sui social: "Molta molta strada da fare", il vip massacrato

27 luglio 2023 a

Laura Chiatti sbotta sui social. Dopo aver assistito al concerto di Sferra Ebbasta, l'attrice si è lasciata andare a una critica pesante contro il cantante rapper. Parole che in pochi istanti hanno fatto letteralmente il giro dei social. L'attrice, al termine del concerto, probabilmente avrebbe voluto incontrare il cantante. Ma Sferra Ebbasta si sarebbe rifiutato di incontrare i fan dopo l'esibizione a Roma.

Un gesto che a quanto pare non è stato digerito dalla stessa Chiatti che così sui social si è sfogata: "Che peccato vedere un artista con molta molta molta molta molta strada ancora da fare, e con molta molta molta molta molta gratitudine da dover invece già dimostrare, rifiutarsi per stanchezza evidentemente da autotune, di uscire dal proprio camerino per salutare i propri fan". Un vero e proprio siluro che ha ovviamente spaccato i fan di Sferra Ebbasta.

Probabilmente la Chiatti aveva il desiderio di incontrare il cantante, un desiderio però rimasto nel cassetto. Sferra Ebbasta non ha replicato. Ma di certo la polemica non si chiuderà a breve. I toni della Chiatti non sono passati inosservati e probabilmente dovrà fare i conti con quei fan più accesi che hanno preso le difese del rapper sui social.