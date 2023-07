Patrick Zaki, la rivelazione a In Onda: "Perché ho rifiutato il volo di Stato offerto dalla Meloni"

27 luglio 2023 a

Patrick Zaki dopo le interviste sui quotidiani, passa alla tv. Ospite di In Onda, il talk show di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile, ha parlato della sua vicenda, della sua reclusione in Egitto e della sua battaglia per tornare in Italia. Una battaglia durata tre anni che si è conclusa con una condanna a 3 anni da parte del tribunale egiziano e la successiva grazia da parte del presidente al Sisi.

Ma in questi giorni ha fatto parecchio discutere il rifiuto di Zaki di usare un volo di Stato italiano, messo a disposizione dal governo, per rientrare nel nostro Paese. Un rifiuto che ha scatenato diverse polemiche e ha acceso la spia della ingratitudine in questa storia che grazie alla mediazione del governo italiano ha trovato un lieto fine. Zaki non ha usato giri di parole: "Non ho voluto l'aereo di Stato italiano perché non voglio prendere le parti di un partito politico o di un'area politica, io sono un difensore dei diritti umani". Poi, sempre Zaki ha aggiunto: "Io sono egiziano, non volevo usare i soldi dei contribuenti italiani per un volo di Stato". Applausi in studio da parte di Telese. Ma in questa storia in cui il governo italiano si è esposto in modo chiaro, una stretta di mano tra Zaki e il premier Meloni sarebbe stata la classica ciliegina sulla torta. Ma Zaki a quanto pare accetta solo la corte della Schlein...