Barbara D'Urso? "Merlino beccata così in spiaggia": Dagospia, quel gesto...

Si scalda il duello indiretto tra Barbara D'Urso e Myrta Merlino, sull'asse Mediaset. E' Dagospia, ovviamente, a giocarci su riprendendo una foto pubblicata dal settimanale Gente che vede l'ex conduttrice di Pomeriggio 5, silurata poche settimane fa da Pier Silvio Berlusconi, giustapposta alla ex padrona di casa di L'aria che tira, passata da La7 proprio al gruppo di Cologno Monzese e che da settembre occuperà lo slot in palinsesto che era di Carmelita.

Dago ci mette il carico: "Gente becca Myrta Merlino a Pantelleria, in una vacanza prima della nuova avventura a Canale 5". Tutto bene? "Sembra che la conduttrice, che prenderà il posto di Barbara D'Urso al timone di Pomeriggio 5, stia studiando le movenze della 'rivale', imitando la posa in cui Barbarella è stata immortalata ai funerali di Silvio Berlusconi, il 14 giugno". Bello scherzetto: nessuno può dire, ovviamente, se la foto della Merlino a mani giunte sia un riferimento alla collega. Assai più probabile che il paparazzo abbia magistralmente colto il momento in spiaggia, facendo il colpaccio. Di sicuro, l'effetto è sorprendente e malizioso.

Secondo le indiscrezioni planate da Cologno, proprio quel gesto di commozione e devozione in Duomo della D'Urso non era particolarmente piaciuto a Pier Silvio, sempre contrario alle manifestazioni sentimentali più plateali, soprattutto davanti alle telecamere.

Qualche ora fa, al Tgr Basilicata, proprio la D'Urso sembrava rivolgersi idealmente alla Merlino e a Pier Silvio: "Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comara. Ho fatto tante trasmissioni in cui c'erano cose buffe, cose divertenti, cose anche estreme a volte, ma sempre perché – sottolineo – mi venivano chieste. Non è che la mattina mi svegliavo e decidevo di fare un certo tipo di televisione, ma questa è un'altra storia".