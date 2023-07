J-Ax, la canzone al veleno contro Paolo Meneguzzi: "Invidia del Peneguzzi"

28 luglio 2023 a

"Invidia del Peneguzzi": si intitola così la nuova canzone-parodia di J-Ax contro Paolo Meneguzzi, col quale ci sono stati dei botta e risposta piuttosto duri nei giorni scorsi. Tutto è partito quando Meneguzzi ha criticato il rapper sostenendo che faccia “marchette”, che sia “deprimente e che gli metta “tristezza”. Il riferimento era alla hit estiva che l'ex Articolo 31 canta insieme ad Annalisa e Fedez, "Disco Paradise". Per Meneguzzi non sarebbe quello il vero pop.

"Ola Pablo, è abbastanza America Latina questa base, va bene, sai, vorrei alzarmi al tuo livello, vamos, chico": inizia così il brano di J-Ax. Che poi ci va giù pesante: "Mettiamo questa cosa in prospettiva, per me questo non è un dissing, è beneficenza estiva con una story del ca**o ti ho ridato la vita, sapendo bene come sarebbe finita. Ti sei attaccato come un naufrago alla cima, sali sulla barca e poi ti attacchi al ca**o come prima".

J-Ax ha messo nella canzone anche alcuni riferimenti all'attualità, come per esempio il recente dissing tra Salmo e Luché, ma anche la premier Giorgia Meloni e il Sanremo di Amadeus. "Ideali, famiglia e valori, io parlo di cannoni tu come Giorgia Meloni, hai detto che io ho i follower e non i fan, quando mai, io sui social metto solo le foto dei live. Tu quelli di tuo figlio per acchiappare due like, poi vieni a farmi la morale per la Disco paradise, dai che al tuo confronto sembra scritta da Guccini e dici che faccio il pappone con i ragazzini".