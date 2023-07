Checco Zalone, "derubato pure delle mutande": cosa è successo

29 luglio 2023 a

Checco Zalone protagonista di una brutta disavventura. L'attore e comico pugliese è stato derubato mentre si trovava in tour con il suo spettacolo in Veneto. "Volevo ringraziare per l'accoglienza - ha detto al pubblico dal palco di Piazzola sul Brenta - Ieri per farmi sentire a casa, a Padova, mi hanno aperto la macchina e si sono portati via tutto. Neanche le mutande mi hanno lasciato. Davvero eh, mica sto scherzando".

Intanto Zalone ha aperto lo show spiegando il titolo Amore + Iva. "Un titolo che andrebbe spiegato - ha detto esordendo - ma come faccio a far capire in Veneto cos'è l'Iva. Lo sapete cos'è? Vedete, non lo so quasi nessuno. Ora ve lo spiego cos'è, mi spiace per cardiologi, architetti e tutti quei professionisti che lavorando nel privato ne ignoravano l'esistenza".

Si gioca con stereotipi e tabù, si passa dal sesso alla religione anche se alla fine si torna spesso ai soldi. Due ore di battute, canzoni, imitazioni. "Me ne vado carico di amore, ma voglio lasciarvene il 22 per cento", ha detto ancora una volta in chiusura strappando le risate del pubblico. E ripartendo per un'altra città in un tour tutto sold out.