Nancy Brilli in ospedale: "In una giornata può cambiare la prospettiva"

Piccolo imprevisto per Nancy Brilli che in vacanza è finita in ospedale. L'attrice si trova in un resort a Paestum, in Campania. La 59enne ha raccontato sui social il viaggio che ha dovuto fare all'ospedale, in provincia di Salerno. "Dalla vacanza, all'ospedale. Non invidiate mai nessuno", ha scritto l'attrice, che non è però scesa nei dettagli. Le motivazioni dietro il suo arrivo in nosocomio sono dunque un mistero. E ancora: "In una giornata può cambiare la prospettiva, anche in maniera molto importante".

L'unica cosa che si sa è che la Brilli ha dovuto fare una puntura alla schiena. "Menomale che la prendo bene", ha aggiunto mostrando la foto dell'iniezione alla quale si è dovuta sottoporre. In passato l'attrice aveva parlato di un problema alla schiena. Non a caso di recente si è dovuta sottoporre a sedute di fisioterapia per superare i dolori. "Da settembre devo stare una bomba", aveva detto.

In ogni caso, solo tempo, sul rapporto con le malattie l'artista ammetteva: "Sono fatalista. Ma cerco di tenermi sotto controllo. Ho sempre combattuto con l’endometriosi che mi portava un ciclo mestruale continuo, anemia, e mi dava dolori forti, da cadere per terra. A 30 anni, per una cisti tumorale, mi hanno tolto un ovaio e una tuba. Ho fatto otto operazioni. Ma poi è nato Francesco. Sono stata fortunata".