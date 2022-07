Nancy Brilli, la prova bikini è pazzesca: così a 58 anni, da urlo

13 luglio 2022 a

Prova costume superatissima per Nancy Brilli. L'attrice, che ha 58 anni, ha pubblicato sui social un video in cui indossa soltanto uno striminzito bikini. Eccola quindi mentre sfila davanti allo specchio sfoggiando un fisico da far invidia alle colleghe ben più giovani. Prima si mostra davanti, poi fa vedere il suo lato b. "Il costume da bagno me lo metto, non me le metto? Fammi vedere bene, dietro come sta? Copre abbastanza? È adatto alla mia età?", chiede la Brilli ai suoi fan su Instagram.

E ancora: "Mi fotograferanno mentre salgo sbilenca sul gommone, mentre mi cambio con quello asciutto, sembrerò storta, vecchia, grassa, magra, cellulitica, moscia, sembrerò… uffa, una vita, così. E guarda com’è senza trucco, e sarà tutta rifatta, e in fondo non è niente di che, però invece è ancora carina, e…". Quindi l'attrice conclude saggiamente: "Sai che ti dico? Ho deciso. A me l’aria aperta piace, il sole fa bene alla schiena, e tanti saluti. Quanti si sono fatto questi stupidi problemi? Facciamo che basta così?". Infine aggiunge degli hashtag molto significativi: #bodypositive #ageism #chissene. Insomma, fare pace con il proprio corpo, con i propri difetti e con il passare del tempo. E sentirsi libere.

