Belve, Nancy Brilli sconvolgente: "Gli ho spezzato la gamba con un calcio"

Nancy Brilli è stata una delle protagoniste di Belve, condotto da Francesca Fagnani, nella puntata andata in onda su Rai 2 martedì 22 novembre. Il programma, che ha come obiettivo il racconto senza filtri degli ospiti in studio, non delude mai quanto a rivelazioni scottanti, e delle volte anche piccanti. Diversi gli argomenti toccati nel corso dell'intervista, oltre allo schiaffo a Paolo Virzì e alla rivalità con Elena Sofia Ricci, l'attrice ha parlato anche del calcio assestato a Ivano Fossati, con cui ha avuto una relazione dal 1991 al 1994, e del caso di Gabriel Garko, suo collega con cui ha recitato nella serie tv Il bello delle donne.

Quando la conduttrice le ha ricordato di quella volta che, durante una lite con Fossati, gli ruppe una gamba con un calcio, Brilli ha risposto senza esitazione. "Intanto non ho cominciato io, per cui rispondevo. E poi rotto è un’esagerazione. Lussato? Un livido? Diciamo che non c'è stato niente di ospedaliero". Ma le sorprese non sono finite qui. L'attrice ha parlato anche del caso Ares, la società di produzione televisiva di Alberto Tarallo di cui lei ha fatto parte per diverso tempo e che, grazie alle testimonianze di Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip, finì al centro delle cronache per presunti amori e scoop orchestrati ad arte. Tra questi, appunto, anche quello di Garko, che fece poi coming out sulla sua omosessualità proprio a ridosso di quel racconto. Quanto dichiara Brilli è inedito anche per lo stesso Garko, probabilmente. "Mi è stato proposto di fare un finto fidanzamento con Gabriel Garko, ma dissi di no. Non so neanche se Gabriel lo sapeva. Tarallo li chiamava scoop. Rifiutai.", ha rivelato l'ospite di Fagnani, la quale incalza. "Gabriel veniva offerto come fidanzato a tutte? Sì", ha ammesso Brilli.

Dopo un lungo periodo di successi, l'attrice è poi scomparsa dalla tv pubblica. "Sono andata a chiedere in Rai e c’era una funzionaria che mi ha detto che le attrici non erano più le belle ragazze degli anni 90, ma erano donne vere. E che comunque non c’erano ruoli per me", queste le parole, con un velo di nostalgia, della ex star de Il bello delle donne.