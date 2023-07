Ferragni e Fedez, insulti dopo la morte del cane: "Che schifo posso dirlo?"

29 luglio 2023 a

Chiara Ferragni ancora nel mirino degli haters. Questa mattina l'influencer ha fatto sapere ai suoi follower di aver detto addio alla sua cagnolina Matilda. Il cane, un bulldog francese, aveva 13 anni ed è sempre stato al fianco dell'imprenditrice digitale. La notizia ha commosso il web: l’addio sia di Chiara che del marito Fedez alla loro “prima bimba” ha generato reazioni commosse da parte degli utenti del web.

Non tutti, però, hanno mostrato supporto e affetto alla coppia. Qualcuno non ha perso l'occasione per scrivere cattiverie contro i due e innescare l’ennesima polemica. “Grande mossa per far passare rapidamente la polemica sul post dalla Sicilia”, ha scritto un certo Dario su Twitter riferendosi al post della Ferragni sulla morte di Matilda. Un commento che ha fatto infuriare l'influencer, la quale sempre su Twitter ha tuonato: "Che schifo posso dirlo ad un commento del genere?”.

Di recente la Ferragni è stata criticata a causa di uno scatto pubblicato subito dopo gli incendi che hanno colpito la Sicilia. “A good monday“ (un piacevole lunedì), aveva scritto Chiara come didascalia di una foto scattata proprio in quella regione. Cosa che ha scatenato una vera e propria bufera contro di lei. Per questo, l'utente su Twitter ha insinuato che l’imprenditrice digitale stesse cercando di spostare l’attenzione dalla polemica di pochi giorni fa.

Anche Fedez è finito presto nel mirino. "Secondo voi se scrivo GODO sotto il post di Fedez per elogiare il suo cane morto che succede?”, ha scritto un utente su Twitter. E subito è arrivata la risposta del cantante: “Succede che se sei una me**a e ci tieni così tanto a farlo sapere a tutti ti accontento volentieri”.