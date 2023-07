Francesca Fagnani, la dolorosa confessione: "Quando mi associano a Mentana..."

29 luglio 2023 a

"Non mi sono scoraggiata nei momenti bassi del mio percorso e non mi esalto per quelli alti. In questo senso sono anche contenta di aver avuto visibilità solo dopo tanti anni, così ho i piedi ben per terra": Francesca Fagnani si confessa in un'intervista all'Ansa dopo che Forbes l'ha inserita tra le 100 donne di successo del 2023. Un traguardo su cui lei ha ironizzato: "Se ogni anno ne devono mettere 100 le probabilità sono alte". In ogni caso, ora la conduttrice di Belve si gode il successo "arrivato dopo venti anni di gavetta e in cui la conduzione è stato l'ultimo passo del percorso professionale".

Alla domanda su cosa le dispiaccia di più, invece, la Fagnani ha risposto: "Quando per il mio successo mi associano a Enrico Mentana, il mio compagno da oltre 10 anni. La trovo una cosa così sessista". Un piccolo accenno, poi, anche al suo rapporto con i social: "Ricevo molto affetto e con quei pochi odiatori che ci sono, cattivissimi, non mi ci ingarello, loro lo fanno per esistere, sperano solo che io gli risponda e io questo regalo non lo faccio".

Infine, parlando di Belve, che tornerà in prima serata su Rai 2 dal 26 settembre per un primo ciclo di cinque puntate, la giornalista ha spiegato: "Il programma resterà lo stesso ma si arricchirà di alcuni snodi divertenti con il contributo di amici, ma sempre rimanendo una trasmissione di parola, senza servizi. Alleggerimento, o come dico io 'prendere pausa da me' non vuol dire perdere cattiveria". E anche un piccolo retroscena: "Tutti noi siamo imperfetti, incoerenti, con zone d'ombra e questo fa amare le persone che sono intervistate, piuttosto che mostrarsi come fenomeni e questo secondo me è stato recepito e perciò i no sono sempre meno rispetto a chi si propone".