Belen, la foto della sorella scatena la tempesta: "Ma da che parte sta?"

Nel caso Belen-Di Martino, entrano anche Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Come è noto qualche tempo fa i due avevano fatto festa nella casa di Ignazio, ma tra le foto mancava proprio quella con De Martino. In tanti si sono chiesti dove fosse finito e il motivo di questo sfregio. Ma a quanto pare le cose sono andate in modo del tutto diverso.

Non ci sarebbe stata una lite tra De Martino e i cognati. Infatti nelle ultime ore Deianira Marzano ha fatto circolare una serie di fotografie inviatole da alcuni dei suoi followers. Le immagini ritraggono De Martino sorridente in compagnia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Probabilmente i tre si sono incontrati in un locale in Sardegna e hanno immortalato il momento scattandosi una serie di fotografie. Scatti che hanno immediatamente scaldato i social.

Da un lato c'è chi sottolinea che la pace è fatta tra Cecilia, Ignazio e Stefano. Ma dall'altro lato c'è anche chi protesta perché in questo momento De Martino è nel mirino dei fan di Belen che nelle ultime ore lo accusano dio aver tradito la showgirl argentina. E in tanti si chiedono: "Ma Cecilia da che parte sta?". E soprattutto come l'avrà presa la sorella?