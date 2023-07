Michelle Hunziker, crollo emotivo in vacanza: "Amica mia...", chi la travolge

31 luglio 2023 a

Michelle Hunziker si sta godendo le vacanze estive con famiglia e amici in Sardegna, come mostrato da lei stessa in foto e video su Instagram. In una delle sue ultime storie, però, la showgirl svizzera si è lasciata prendere dalla malinconia e ha ammesso di sentire la mancanza della sua amica del cuore Serena Autieri. Quest'ultima, infatti, è impegnata con le dirette di Unomattina Estate. E non è escluso che per lei potrebbero esserci nuovi impegni in tv anche in autunno.

Dunque le vacanze per l’attrice slitteranno e la Hunziker non potrà trascorrere del tempo con la sua amica del cuore. Per farle arrivare il suo messaggio di affetto, Michelle ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae insieme a Serena in una delle loro vacanze in montagna e ha scritto: "Amica mia mi manchi”. E in una seconda storia ha poi aggiunto: "Quality time con le tue amiche ti ricarica il cuore”.

Nonostante la lontananza di questo periodo, insomma, l'amicizia tra la Hunziker e la Autieri è più forte che mai. Tra l'altro, entrambe sognerebbero di condurre un programma insieme un giorno. Ieri, che era la giornata internazionale dell'amicizia, Michelle ha voluto anche fare una riflessione importante sull'amicizia e ha scritto: "La cosa per la quale posso davvero dire di essere fortunata. Gli amici sono un punto saldo e fisso, fanno bene all’anima”.