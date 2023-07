Mediaset, fucilata-Bruganelli contro Dagospia: "Presto racconto tutto"

31 luglio 2023 a

Sonia Bruganelli non ci sta e, di fronte alle voci sulla sua cacciata da Mediaset, non rimane a guardare. Dopo l’addio alla poltrona da opinionista al Grande Fratello Vip, dove subentrerà Cesara Buonamici, Bruganelli è tornata ad occuparsi dei casting per Ciao Darwin, che tornerà il prossimo autunno, e di quelli di Io Canto, il programma musicale con Gerry Scotti che porterà sul palco piccoli e giovani talenti.

Ma non solo, perché stando a quanto riportato da Dagospia, l'ex di Paolo Bonolis avrebbe fatto pressioni per essere coinvolta nella nuova edizione di Ballando con le Stelle. Senza però portare a casa quanto voluto. "Quella vanagloriosa iena ridens di Sonia Bruganelli - si legge - non ci sta a finire nel cono d’ombra della visibilità, dopo essere stata silurata da Piersilvio per trashismo al GFVip”, si legge nel lancio di Dagospia. “Ed ora le ambizioni sbagliate dell’ex moglie di Paolo Bonolis puntano alla Rai di Ballando con le stelle. Alle pressioni di Viale Mazzini, Milly Carlucci nicchia: come giudice 'selvaggia' basta e avanza la Lucarelli…".

Ecco allora che l'imprenditrice sceglie Instagram per replicare: "Leggo molto astio da parte del buon Dagospia.. sarà forse per una risposta diretta e sincera che ho dato alla sua 'socia' (lei sì, molto trash) un po’ di tempo fa?! Chissà. Presto racconterò com’è andata davvero".