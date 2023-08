Barbara D'Urso, sfregio-vip: "Pier Silvio ha detto no? Quanto abbiamo goduto"

01 agosto 2023 a

Pio e Amedeo contro Barbara d’Urso. Non è di certo un segreto che i due comici non nutrono particolare simpatia per la conduttrice, che è appena stata fatta fuori dal prossimo palinsesto di Mediaset. Intervenuti al festival Marateale, il duo foggiano si è scatenato contro la d’Urso, lanciandosi in battutine più o meno pesanti.

“Quando ci hanno detto ‘venite al Marateale’ - ha esordito Amedeo - noi eravamo contenti perché abbiamo visto grandissimi nomi: Giancarlo Giannini, Carlo Verdone… Poi abbiamo visto che c’era anche Barbara d’Urso e abbiamo detto ‘vabbè, chiamano cani e porci e allora andiamo pure noi. Pensavamo di non meritarcelo, quando abbiamo visto la d’Urso abbiamo detto ‘allora andiamo’. Veramente, hanno chiamato tutti”. Amedeo è poi tornato sull’argomento, lanciando una frecciata alla conduttrice sui suoi prossimi impegni professionali: “C’è il concorso dei vigili del fuoco. È un’informazione, che la vuole capire la capisce”.

“Tanto con lei ci vediamo a sett… ah, no”, ha aggiunto Pio, che ha poi provato a spegnere la polemica: “Si scherza con Barbara”. Ma Amedeo ha rincarato la dose: “Tanto lo sanno tutti che non ci vogliamo bene, soltanto che noi lo diciamo, non siamo come quelli dello spettacolo che vanno in giro ‘grande Barbara, sei fantastica’. A noi non ce ne frega niente. Quando Pier Silvio ha detto ‘no Barbara’, ma quanto è stato bello?!”.