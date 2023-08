Fabio Testi-choc: "Il cimitero? In fondo è un bell'albergo dove..."

Roberto Tortora 03 agosto 2023 a

I più giovani forse lo ignorano, ma chi ha qualche capello bianco in più sulla testa non può non aver amato, a suo tempo, Fabio Testi, tra gli attori italiani più celebrati di sempre e anche protagonista in passato del Grande Fratello Vip. Di recente, l’attore si è raccontato sulle pagine di Di Più e, a sorpresa, ha toccato un tema molto delicato, cioè la preghiera, nella rubrica “Io e Dio”. Fabio Testi ha rivelato di pregare spesso, soprattutto quando passa davanti ad un cimitero, in particolare quello di Sirmione. Un dettaglio un po' inquietante, soprattutto se si aggiunge che lì va spesso a trovare i suoi genitori di notte, perché il cimitero è sempre aperto: “Una volta c’era un temporale terribile, fulmini ogni cinque secondi. Pioveva a dirotto e io mi sentivo parte dell’universo, di Dio. Il cimitero in fondo è un bell’albergo dove tutti prima o poi finiremo”.

Nel corso dell’intervista, Fabio Testi ha parlato della sua frequentazione della Chiesa da ragazzo, a Peschiera del Garda. Un posto in cui, a quanto pare, i cittadini sono molto devoti. Quando il piccolo Fabio aveva undici anni i suoi genitori, mamma Alice e papà Salvino, decisero di mandarlo a studiare dai salesiani a Verona. “Ho bellissimi ricordi di quegli anni - dice l’attore - in collegio si faceva sport, si andava a scuola, si pregava tutti i giorni”.

Un momento in particolare, più degli altri, è rimasto nel cuore di Testi, cioè la messa prima di fare colazione: “Forse ho ascoltato così tante messe che mi sono stancato di seguirle”. La fede, probabilmente, lo ha aiutato anche nel momento in cui si è separato dalla prima moglie, Lola Navarro, dopo 17 anni di matrimonio. Con lei tante battaglie legali, per le quali Fabio Testi non nasconde rimorsi: “Non le farei più, avrei molti soldi in più e i figli non sarebbero stati massacrati dalla nostra battaglia legale”. L’attore, infatti, ha tre figli: Thomas vive a Londra, Fabio Junior è tornato in Italia dopo aver vissuto in Cina per anni e anche Trini è tornata nel nostro Paese, dopo essersi lasciata con il suo fidanzato in Austria.