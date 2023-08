Pascale-Paola Turci, in Giappone finisce malissimo: "Come sono state sorprese"

03 agosto 2023 a

Paola Turci e Francesca Pascale sono state viste discutere pesantemente in Giappone. La coppia, che è convolata a nozze poco più di un anno fa dopo circa due anni di frequentazione, si trovava a Tokyo per alcuni impegni professionali della cantante. Stando a quanto rivelato dal settimanale Oggi, le due avrebbero litigato a causa della forte gelosia reciproca.

Tutto però sarebbe rientrato rapidamente: nessuna crisi, la discussione è stata derubricata dai bene informati a semplice lite di coppia, che non ha avuto alcun effetto collaterale sulla relazione. Insomma, i fan di Turci e Pascale possono dormire sonni tranquilli: il matrimonio fresco di un anno non è in pericolo e si vocifera che le due siano più innamorate che mai, tanto è vero che la cantante è sempre al fianco della moglie nel suo nuovo percorso lavorativo.

Dopo essersi incontrate nel 2020, Turci e Pascale si sono sposate l’anno scorso presso il Comune di Montalcino, in provincia di Siena. Nonostante la riservatezza di entrambe per quanto concerne la loro vita privata, si sono sempre mostrate molto innamorate e complici.