Francesca Michielin, ore d'ansia: "Mi devo operare", stop ai concerti

"Ciao, volevo dirvelo a voce perché ci tengo a parlarvi a cuore aperto": Francesca Michielin si è rivolta ai suoi fan su Instagram per comunicare loro l’annullamento di due date della sua tournée: quella del 13 agosto a Castellaneta Marina e quella del 29 agosto a San Vito al Tagliamento. E il motivo è un problema di salute. "Per un problema di salute per cui dovrò sottopormi a un intervento fra pochi giorni, sono costretta ad annullare queste due date - ha spiegato la cantante -. Non allarmatevi, per favore e scusatemi per questo disagio. Avrò bisogno di un po’ di tempo per recuperare ma a settembre tornerò come nuova“.

Tanti i messaggi di supporto per l'artista sotto al post. Tra i commenti, anche quello dell'attrice Miriam Leone, che ha reagito al video con tre cuori. Dal punto di vista lavorativo, finora il 2023 è stato un anno pieno per la Michielin, dal momento che lo scorso febbraio è uscito il suo nuovo album "Cani sciolti". E proprio in un'intervista rilasciata per parlare del suo album, la Michielin aveva spiegato di non ambire ad avere una carriera infinita, puntando a godersi la vita una volta arrivata a una certa età.