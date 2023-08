Jovanotti, incubo quasi finito: torna in Italia. E appena atterrato...

06 agosto 2023 a

Il calvario è quasi finito per Jovanotti: il cantante è infatti rientrato in Italia dopo il bruttissimo incidente in bici avvenuto a metà luglio, quando si trovava a Santo Domingo. Nella caduta il cantante ha rimediato una frattura scomposta di clavicola e femore in tre punti: per queste ragioni non è potuto rientrare in Italia fino a parziale guarigione.

L'arrivo di Jovanotti è avvenuto sabato a Forlì intorno alle 10.30: era a bordo di un Falcon 2000. Dopo essere atterrato all'aeroporto Ridolfi, raccontano i presenti, Jovanotti si è subito prestato alle foto di rito con fan e operatori della struttura, dimostrando per l'ennesima volta la sua grande disponibilità.

L'incidente è avvenuto durante una vacanza con Francesca Valiani e Jovanotti lo aveva raccontato di fatto in quasi-diretta social su TikTok. Dunque le lunghe settimane senza poter rientrare. Quindi, prima del ritorno, un altro video postato su TikTok in cui sorridente spiegava: "Si parte. Si torna verso casa, ho l'ok del chirurgo. La riabilitazione mi aspetta, avanti un giorno alla volta fino al palco". Bentornato a Jovanotti.