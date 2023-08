Tananai, rovinosa caduta dal palco: attimi di terrore

07 agosto 2023 a

Attimi di paura per Tananai. Il cantante e autore di Tango ha avuto un incidente sul palco del suo concerto a Cinquale, in provincia di Massa. Mentre si esibiva, infatti, è caduto dal palco. Per sua fortuna niente di rotto, fatta eccezione per un auricolare, con il cantante che ci ha scherzato su postando sui social il video del volo: "Ci vediamo nelle viscere della terra".

Eppure i fan sono stati per qualche minuto alquanto preoccupati. Almeno fino a quando Tananai non si è rialzato da solo e, risalito sul palco, ha reagito con ironia: "Mi sa che domani mi sveglio bello incriccato, domani vediamo se si è spaccato qualcosa. Scherzo, però sono una mezza s***a, mi faccio un graffio e dico 'Ah mi sono rotto la tibia'. No, mi sono sbucciato il ginocchio". Insomma, è bastato qualche secondo di stop, e poi lo show è ripreso da dove era stato interrotto.

Intanto la prossima data è prevista al Porto Turistico di Pescara. Il cantante milanese si esibirà al Parco Gondar di Gallipoli l'8 agosto prima di spostarsi a Roccella Jonica il giorno dopo. Un tour che lo porterà il 9 settembre a Milano, per poi proseguire con le date di Roma il 25 e Verona il 26.