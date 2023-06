Elisabetta Gregoraci, "le te*** tutte fuori": travolta in diretta

Roberto Tortora 23 giugno 2023 a

È diventata ormai non solo padrona, ma anche un’icona sexy di Battiti Live, il concerto estivo organizzato ogni anno dall’emittente pugliese Radio Norba e che va in onda su Italia 1. Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, ex-moglie di Flavio Briatore, con cui condivide un figlio, Nathan Falco. A Bari si è svolta la prima tappa del festival che ospita tutti i big della musica italiana, da Fedez ad Annalisa, da Marco Mengoni ai Negramaro, Colapesce e Dimartino, Paola & Chiara, Rosa Chemical, Tananai ed Elodie.

Tutta l’attenzione, però, è andata alla Gregoraci, che ha lasciato senza fiato il pubblico con un outfit da sballo: un total black con una super-scollatura che lasciava ben poco all’immaginazione. “La musica, gli artisti e il pubblico di Bari mi hanno scaldato il cuore. Grata per il vostro affetto”, ha scritto la showgirl su Instagram. I fan sono completamente impazziti. Ovviamente, sui social è partita anche la consueta shitstorm di chi non ha gradito e ha ritenuto poco eleganti le trasparenze e le forme messe in mostra. Altri follower le hanno scritto che con il suo fisico avrebbe potuto mostrarsi con un abbigliamento più elegante. È c'è stato chi, poi, ironicamente le ha scritto: “Ti abbiamo scaldato il cuore? E certo! Avevi le te**e di fuori!”.

Con molta maturità, Elisabetta Gregoraci ha ignorato i commenti degli haters e, dopo aver ringraziato i fan che le hanno rivolto complimenti, ha invitato a tutti a seguirla il prossimo 4 Luglio su Italia 1. Insieme a lei, ci sarà in conduzione anche Alan Palmieri, direttore di Radio Norba , con la partecipazione dell’influencer Mariasole Pollio. Questo è l’elenco completo degli artisti che si esibiranno nella seconda tappa barese di sabato 24 giugno: Articolo 31, Mr. Rain, Sangiovanni, Rocco Hunt, Francesco Renga e Nek, Piero Pelù con Alborosie, Francesca Michielin con Gianmaria, Gaia, Mecna con Bais, Elettra Lamborghini, Gabry Ponte, Fedez, Annalisa, Levante, Lp, Ernia, Federico Rossi, Bresh, Wayne, Federica, Wax, Il Pagante. On the road: Boomdabash da Mesagne e The Kolors da Vieste.

Infine, ecco i nomi dei cantanti presenti sul palco della terza e ultima tappa nella città di Bari, prevista per domenica 25 giugno: Elettra Lamborghini, Lda, Boomdabash, Tananai, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Ana Mena, Guè, Ariete, Ofenbach e Svea, Colapesce Dimartino, Gabry Ponte, Fedez, Annalisa e Articolo 31, Benji e Finley, Rondodasosa, Clara, Aiello, Alvaro De Luna, Cioffi, Aaron. On the road: Achille Lauro e Rose Villain da Barletta e Rosa Chemical da Massafra.