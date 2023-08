Nunzia De Girolamo, ora è mistero in Rai: quelle strane voci sul suo programma

03 agosto 2023 a

Di fronte all'intrigato puzzle dei palinsesti della nuova Rai resta un mistero la collocazione di Nunzia De Girolamo. Un gioco di incastri rivelato da tvblog.it che vedrebbe l'ex deputata azzurra condivisa e contesa tra Rai1 che non vorrebbe rinunciare al collaudato "Ciao Maschio" nella seconda serata del sabato e Rai3 che la vuole in sfida con Bianca Berlinguer che su Rete4 conduce il suo programma Carta Bianca nel primetime del martedì. Prima Serata, questo il nome della nuova trasmissione della De Girolamo, in un primo momento era prevista il lunedì poi però è stata traslata di un giorno e anticipata di un mesetto circa. Il lunedì è stato affidato al Gotham di Salvo Sottile. Che pure lui anticipa di qualche mese la messa in onda, in un primo momento prevista da gennaio 2024.

"Un altro tipo di format": rumors su Nunzia De Girolamo, scelta radicale della Rai

Già, ma quando partirà il programma di Nunzia De Girolamo? La data più probabile è al momento quella di martedì 3 ottobre 2023. Quando però, puntualizza tvblog.it, la nuova Carta bianca sarà già partita. In quel territorio del “nulla” sono previste su Rai3 una manciata di puntate di Indovina chi viene a cena di Sabrina Giannini. Se non si riesce a partire martedì 3, per la Prima serata di Nunzia De Girolamo, se ne parla il martedì successivo, 10 ottobre. L’anticipo del nuovo programma dell’ex parlamentare di Forza Italia ha costretto però Rai1 a far slittare la messa in onda delle sei puntate di Ciao maschio. Il varietà della seconda serata del sabato di Rai1, che sarebbe dovuto partire a metà settembre, slitta a gennaio, quando già era prevista una serie di otto puntate. Il motivo del posticipo della messa in onda, rivela tvblog.it, si trova nell'impossibilità del team di Ciao maschio di occuparsi pure della prima serata del martedì. Ecco allora che si parte da gennaio, in una serie di 14 puntate.