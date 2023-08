Maria De Filippi, il retroscena della figlia di Costanzo: "La prima persona a..."

11 agosto 2023 a

"Papà è stato prima di tutto il suo lavoro. Non ho mai conosciuto nessuno con una passione così grande per il proprio mestiere": Camilla Costanzo ha ricordato suo padre Maurizio sulle pagine di Repubblica. "Credo sia il motivo per cui tutti quelli che gli hanno voluto bene, gli hanno sempre perdonato le tante assenze e le distrazioni - ha poi aggiunto -. Eppure è stato padre e non solo per noi figli. Vedeva negli altri quello che nemmeno loro vedevano di se stessi. Per questo è stato mentore per molti, ha cambiato destini e aiutato chi era in difficoltà".

"Il successo e la fama hanno lasciato intatta la sua umanità e la curiosità per l’animo umano. Non ha mai smesso di essere quel ragazzo timido e grassottello che, fin da piccolo, sognava di fare il giornalista fingendo di commentare il giro d’Italia usando un portasapone come microfono", ha raccontato ancora Camilla. Infine un retroscena sul rapporto del giornalista con la moglie, Maria De Filippi: "Fino a quando non ha incontrato Maria, la parola vacanza non ha mai fatto parte del suo vocabolario. Diceva che in vacanza si annoiava e siccome la noia è stato lo spauracchio della sua vita, la rifuggiva come la peste. Maria è stata la prima persona a convincerlo a fermarsi qualche giorno in estate".