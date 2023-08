Stefano De Martino cornifica Belen? “I piani alti della Rai…”: la voce-choc

11 agosto 2023 a

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembrano aver messo fine al proprio matrimonio da diverse settimane, anche se ufficialmente nessuno dei due si è esposto. Lui non indossa più la fede, lei pubblica strani contenuti sui cervi a mezzo social che fanno pensare a un tradimento del marito. “Si dice che ai piani alti della Rai questi comportamenti stiano iniziando a far storcere il naso”, scrive Ivan Rota su Dagospia a proposito di De Martino.

L’esposizione mediatica degli ultimi tempi, tutt’altro che positiva, potrebbe giocare un brutto scherzetto all’ex ballerino di Amici, che ha trovato la sua dimensione all’interno della tv di stato. "Ma se De Martino e Belen fossero solo due furbetti del ‘quartierino’ - è l’ipotesi di Rota - che stanno giocando con una finta crisi per alzare le loro quotazioni tv?”.

“Le frecciatine sui social sembrano studiate a tavolino - ha aggiunto - compresa l’ultima: nelle stories di Instagram si vede la showgirl argentina accarezzarsi la testa, come se avesse le corna, per poi scoppiare in una risata. In un altro post della Rodriguez si vede un gruppo di cervi al pascolo. Ma chi scrive la sceneggiatura? La sorella Cecilia?”.