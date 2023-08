Ilary Blasi trema, Totti "determinato a farlo": mossa estrema in tribunale

12 agosto 2023 a

Non si è affatto rasserenato il clima in casa Blasi-Totti. Le ultime indiscrezioni sulla ex coppia infatti rivelano che c'è proprio aria di tempesta in attesa del 20 settembre quando i due torneranno ad affrontarsi in Tribunale dopo le vacanze estive. Recentemente si era parlato degli amanti di Ilary Blasi e ora Francesco Totti, secondo quanto riporta il sito Leggo l'ex Capitano della Roma avrebbe portato in aula alcuni messaggi compromettenti che dimostrerebbero che è stata Ilary Blasi la prima a tradire.

"Francesco Totti risponderà alle accuse senza negare di essersi innamorato di un’altra. Ma è intenzionato a dimostrare che non è stato lui a tradire per primo. Allegando nomi e prove contro la sua ex moglie: sms compromettenti, forse anche fotografie e testimonianze", scrive il Corriere della Sera. L'ex calciatore aveva già dichiarato in una intervista: "Non avrei mai pensato che tutto sarebbe arrivato a questi livelli. No, non potevo immaginare che sarebbe finita così. Adesso ho deciso di parlare perché si sono dette troppe inesattezze. Hanno scritto che è tutta colpa mia e che il responsabile sono io ma non è così. Il matrimonio chiuso per un mio tradimento? No, non sono stato io a tradire per primo".

E ancora: "Un anno fa, era estate e più persone di cui mi fido mi hanno riportato delle cose. Mi hanno detto 'guarda che Ilary ha un altro uomo', anzi più di uno a esser preciso. Non ci volevo credere. Poi però ho scoperto tutto. In venti anni che stiamo insieme non le avevo mai preso il telefono e nemmeno lei l’aveva fatto. Però a dirmi questa cosa erano state persone fidatissime. Quindi mi è venuto il dubbio e ho guardato. E sì, c’era un altro. Anzi, c’era una sua amica che faceva da tramite tra lei e un altro. Questo tramite era la sua parrucchiera Alessia".