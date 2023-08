Tg1, clamoroso ritorno dopo un anno all'edizione delle 20:00: chi conduce

15 agosto 2023 a

Rivoluzione al Tg1. Dopo quasi 12 mesi è tornata a condurre la prestigiosa edizione delle 20:00, Emma D'Aquino, una delle conduttrici più amate del tg della rete ammiraglia del servizio pubblico. Infatti bisogna risalire al mese di agosto del 2022 per vedere l'ultimo Tg1 nella fascia serale delle 20:00 condotto dalla D'Aquino. In questi dodici mesi la giornalista si è dedicata a due grandi progetti che l'hanno vista alla conduzione di due programmi in prima serata e in seconda serata. Si tratta di "Amore Criminale" nel prime time di Rai tre che è stato anche confermato nel palinsesto della prossima stagione autunnale.

Per quanto riguarda il secondo programma, "Vittime Collaterali", in seconda serata su Rai 1, probabilmente bisognerà attendere l'inizio del nuovo anno, il 2024. Il suo esordio nella conduzione del Tg1 delle ore 20:00 risale a circa dieci anni fa sotto la direzione di Augusto Minzolini. E ora, il direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci l'ha rivoluta in conduzione nella fascia oraria più importante del tg di Rai Uno. Un ritorno che a giudicare dalle reazioni sui social è stato molto apprezzato dai telespettatori.