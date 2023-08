Loretta Goggi, frecciata a Pier Silvio Berlusconi: "Perché non l'ha fatto prima?"

15 agosto 2023 a

Loretta Goggi dice ciò che pensa senza usare giri di parole, in modo netto e chiaro. La cantante e giudice fisso di Tale e Quale Show di Carlo Conti su Rai Uno è pronta per una nuova avventura in prima serata per giudicare attori e cantanti che si travestono e cantano i grandi successi dei big del passato. Ma prima, in un'intervista a Repubblica, sgancia qualche frecciatina contro la scelta di Pier Silvio Berlusconi di andare a rivisitare il Grande Fratello e i reality del Biscione. La Goggi non ci gira intorno e così spiega la sua posizione: "Mi chiedo: se era trash (il Grande Fratello Vip ndr.), perché non ci ha pensato prima? E poi, se il Grande Fratello diventa un’altra cosa, ha ancora senso?".

Parole forti che di certo faranno discutere. Poi la stessa Goggi, parlando di Tale e Quale Show, aggiunge: "Mi piace fare un programma in cui contano talento e fatica. - ha sottolineato Loretta Goggi nell'intervista a La Repubblica -. Poi è uno show, lo dico egoisticamente, in cui ho una responsabilità minima, ok faccio la giurata, il resto è tutto nelle mani di Carlo Conti. Lo guarderei da spettatrice ed è un programma di cui non mi devo vergognare, con quello che si vede in televisione non è poco. Con Carlo Conti farei qualsiasi cosa perché è gentile, ci mette la passione ed è rispettoso del pubblico".