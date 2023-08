Cesara Buonamici, il "compromesso" con Pier Silvio Berlusconi: a Mediaset dicono che...

13 agosto 2023 a

Ormai mancano poche settimane al via del prossimo Grande Fratello, in onda su Canale 5 nella sua versione "rivoluzionata". In conduzione sempre Alfonso Signorini, ma dopo la svolta anti-trash voluta da Pier Silvio Berlusconi ecco molti volti nuovi. Sia tra i concorrenti sia tra gli opinionisti, dove ci sarà soltanto Cesara Buonamici, la mezzobusto del Tg5 che sostituisce Sonia Bruganelli ed Orietta Berti.

Già, al Gf una delle giornaliste più affermate e celebri di Mediaset. E in molti si sono chiesti se quest'avventura non le farà perdere credibilità. Un dubbio che, pare, si sarebbe posta la stessa Buonamici, oltre all'onnipresente Selvaggia Lucarelli, che si era proprio espressa sul tema.

Il punto è che, stando a quanto trapela da Mediaset, la mezzobusto Tg5 avrebbe trovato una sorta di compromesso proprio con l'ad Mediaset, un'intesa su contenuti e ruolo al Grande Fratello, in modo da non vedere in alcun modo la sua figura professionale intaccata dal reality.