Domenico Dolce, sfogo senza precedenti: "Giovani? Non fanno un c***"

Domenico Dolce è tornato nella sua Sicilia per festeggiare i 65 anni. Ma durante il suo discorso tenuto a una mostra fotografica, è scoppiato un vero e proprio caso. Lo stilista ha infatti preso di mira i giovani e le sue parole, certamente sono destinate a far discutere: "Cosa fai un giorno intero su Facebook, vai a lavorare. I nostri genitori, si alzavano alle 5 del mattino, oggi le campagne sono abbandonate non possiamo dare la colpa allo Stato, alle istituzioni, al sindaco, le istituzione siamo noi, le generazioni di oggi non hanno una dignità". Parole chiare, riportate da Repubblica, che di certo scateneranno reazioni e polemiche.

Poi lo stesso Dolce ha aggiunto: "Mi dicono che non faccio niente per loro, io a 18 anni ho preso una valigia di cartone e sono andato a Milano. Fate noccioline, il fagiolo badda, ricamate, come si può pretendere il progresso se nessuno fa un cazzo".

Infine sulla sua eventuale presenza a Polizzi Generosa, sua cittadina d'origine, sempre Dolce ha tuonato: "Sapete cosa si aspettano da me i giovani? Che venga qua con una valigia piena di soldi da distribuire". Le parole di Dolce stanno facendo il giro del web e come sempre c'è chi lo difende e chi lo attacca. Ma di certo la polemica non finisce qui.