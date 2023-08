Sonia Bruganelli in Rai? "A quale posto mira": fuga di notizie da viale Mazzini

15 agosto 2023 a

Conclusa l’esperienza al Grande Fratello Vip, dove è stata opinionista per due edizioni consecutive prima di venire sostituita insieme alla collega Orietta Berti da Cesara Buonamici, Sonia Bruganelli pare che sia alla ricerca di un posto in Rai. Portata a termine la separazione da Paolo Bonolis, l’imprenditrice si è concentrata sul lavoro e in particolare sull’attività della sua società di produzione e casting.

Stando a quanto riporta Dagospia, la Bruganelli sognerebbe però di tornare presto in video e di farlo sulla rete ammiraglia della tv di Stato. “Al settimo piano di viale Mazzini - si legge sul sito di Roberto D’Agostino - tutti sanno, a partire dal direttore generale della Rai Giampaolo Rossi, che la ambiziosa Sonia mira ad un posto in giuria o come commentatrice a bordo campo a Ballando con le stelle. Milly Carlucci però nicchia e non pare entusiasmarsi a questa ipotesi”.

Insomma, appare difficile che la Bruganelli riesca ad entrare nello show di Rai 1, che è un punto fisso del palinsesto autunnale di viale Mazzini. Tra l’altro per il momento la giuria è stata confermata: salvo sorprese, tutti dovrebbero essere al loro posto, compresa la tanto criticata Selvaggia Lucarelli, che però in un contesto come Ballando crea polemica e quindi ascolti.