Cesara Buonamici? "Scelta ipocrita": tsunami su Mediaset, chi picchia durissimo

Nel nome della nuova linea "zero-zero-trash", come è ormai arcinoto, al prossimo Grande Fratello - che sarà "nip", ossia una versione "vip" a cui si aggiungono "normal people" - ci sarà Cesara Buonamici in veste di opinionista unica. La mezzobusto del Tg5 scalza insomma Sonia Bruganelli ed Orietta Berti, in quella che è una profonda rivoluzione del programma, una profonda rivoluzione voluta da Pier Silvio Berlusconi, l'ad che sulle sue reti, appunto, di trash non ne vuole più vedere.

E dell'approdo della Buonamici al reality se ne parla sul magazine Nuovo, dove Alessandro Cecchi Paone riceva l'infervorata lettera di un lettore, il quale mostra di non apprezzare affatto l'arrivo della Buonamici al Grande Fratello.

"Se Mediaset vuole fare la televisione del bon ton può mettere la Buonamici e la Toffanin a parlare del lavoro e delle api che vanno ad impollinare i fiori. Sinceramente una scelta del genere mi pare ipocrita", picchia durissimo il lettore. Ma Cecchi Paone si scheira armi e bagagli e senza indugio alcuno con la Buonamici: "Cambierà presto parere, mi creda. È una collega arguta e spiritosa, che ha sempre la battuta pronta e fulminante. Anche graffiante quando serve", assicura Cecchi Paone. Duqnue, il re del gossip si dice sicuro del fatto che la coppia Buonamici-Signorini funzionerà: "Faranno fuochi d’artificio. E gli eventuali indisciplinati della casa più spiata dagli italiani si pentiranno delle loro intemperanze", conclude Cecchi Paone