Ilary Blasi, “come una cubista”: beccata così in discoteca

15 agosto 2023 a

a

a

Nel bene e nel male, Ilary Blasi è una dei personaggi più in vista, e quindi chiacchierati, di quest’estate. Come se non bastasse la fine del matrimonio con Francesco Totti e gli strascichi giudiziari, la showgirl è subito finita nel giro del gossip per via della relazione con il tedesco Bastian Muller. Ultimamente la Blasi è stata sempre in viaggio: prima una vacanza in Sardegna con le amiche, poi a Cortina con la nuova fiamma e adesso è di nuovo in Costa Smeralda.

Più precisamente a Porto Cervo, dove pare che stavolta ci sia anche Bastian. “Non sta trascorrendo una vacanza all’insegna del relax - scrive Ivan Rota su Dagospia - come una qualsiasi cubista (ma vestita Saint Laurent) si diverte con le amiche nella famosa vita notturna della costa sarda. Il suo Bastian Muller fa una comparsata anche questa volta?”. A proposito dell’outfit super sexy sfoggiato in discoteca, la Blasi ha ricevuto parecchie critiche gratuite.

"Determinato a farlo": Ilary Blasi trema, mossa estrema di Francesco Totti in tribunale

In particolare l’accusa che le viene mossa per la maggiore è che da madre dà un pessimo esempio andando a divertirsi nei locali, per di più indossando un micro top con décolleté a vista: come se una madre vada giudicata in base a cosa indossa o a come decide di trascorrere il suo tempo libero…