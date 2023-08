Maria De Filippi al Tg1, "la sosia": sconcerto in diretta

Roberto Tortora 14 agosto 2023 a

Dopo Amici di Maria De Filippi, ora dovranno inventare anche un nuovo programma: "Sosia" di Maria De Filippi. Già, perché in molti si sono posti la domanda dopo aver visto un servizio del TG1 delle 13 di domenica, un reportage sulle vacanze degli italiani, in cui è stata intervistata una signora quasi totalmente somigliante alla regina del prime-time di Mediaset. Bionda, capello corto sopra le spalle come la De Filippi e occhiali scuri. Sembrava proprio lei. Subito dopo la messa in onda, la sua immagine è diventata virale ed è stata condivisa anche dal profilo Twitter “CinguetteRai” con la caption ironica: “Maria De Filippi intervistata dal TG1 mentre è in vacanza”.

In molti, però, sono cascati nel tranello e hanno pensato che fosse davvero lei, stupendosi per l’intervista perché, di solito, nel privato è molto riservata l’ex-moglie di Maurizio Costanzo. La foto era così credibile che, alla fine, il profilo ufficiale “CinguetteRai” ha dovuto chiarire l’equivoco, specificando che si trattasse di un semplice caso di somiglianza.

La vera De Filippi, intanto, è in vacanza in questi giorni ad Ansedonia, in Toscana, dove ha una casa-rifugio per l’estate. E su Twitter circola una foto, stavolta vera e pubblicata dall’account “Amici News”, che ritrae la conduttrice in posa con i gestori del lido dove abitualmente va al mare. Non si sa se sia una fot recente o che risalga ad un po' di tempo fa, sta di fatto che si mostra con grande naturalezza: bermuda morbido zebrato, t-shirt bianca, scarpe da ginnastica e berretto. C’è bisogno di relax, prima di tornare alla carica con la gestione e la conduzione dei suoi programmi di successo. Insomma, solo un malinteso molto divertente e che ha rallegrato la domenica rovente di mezza estate di migliaia di utenti sul web, che non si sono risparmiati tra reazioni ironiche e meme.