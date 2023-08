Nadia Bengala, figlia arrestata: furto e calci all'addetto della sicurezza

17 agosto 2023 a

Bruttissimo momento in famiglia per Nadia Bengala. La figlia della 61enne, vincitrice di Miss Italia 1988 incoronata da Fabrizio Frizzi, è stata infatti arrestata per rapina. Una brutta storia, quella di Diana Schivardi, 27 anni: mercoledì 16 agosto, la ragazza avrebbe provato a rubare oggetti e abiti alla Upim in via Gioberti, vicino la stazione Termini a Roma. Dopo aver tolto etichette anti-taccheggio a 18 articoli, per un valore complessivo di 212 euro, la figlia della Bengala avrebbe infilato tutto in una busta di plastica e in una borsa per poi avviarsi verso l'uscita del negozio. Fermata, la Schivardi secondo la ricostruzione ha prima inveito contro il titolare e quindi aggredito verbalmente l'addetto alla sicurezza, rivolgendogli frasi di stampo razzista per poi arrivare infine a colpirlo con calci e pugni. Oltre all'accusa di rapina, dunque, sul suo conto c'è anche quella di minacce aggravate da finalità razziale. Il pm ha chiesto la convalida dell'arresto.

Il rapporto tra Nadia Bengala e Diana non è facile. Ospite di Domenica Live qualche anno fa, l'ex Miss Italia aveva confessato come con la figlia fosse calato il gelo a causa anche del legame sentimentale di quest'ultima con un uomo di 30 anni più grande. Anche per questo motivo la Bengala da tempo non aveva notizie della 27enne. Ora un'altra doccia gelata per l'ex modella che dopo la strada della tv e del cinema (in carriera ha partecipato come valletta a Ok il prezzo è giusto condotto da Iva Zanicchi e a film come Pierino torna a scuola, nel 1990, Gli inaffidabili di Jerry Calà nel 1997 e Le ragazze di Miss Italia nel 2002) da qualche anno aveva cercato fortuna nella politica. Prima la candidatura alle elezioni europee del 2009 con la Destra, non andata a buon fine, quindi quella al Consiglio comunale a Roma nel 2021, ache questa senza fortuna.