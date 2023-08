Vincenzo Capuano travolto sui social: la pizza che fa infuriare tutti

17 agosto 2023 a

a

a

Vincenzo Capuano, il famoso chef che conta almeno 200mila follower sui social, è finito nella bufera. Il tutto per un video postato proprio suoi profili in cui si esibisce nella realizzazione di una pizza con l'anguria. Ma non solo, sulla pizza ha anche messo uva e altri ingredienti. Lesa maestà per la regina della cucina italiana. E così si è scatenato un vero e proprio putiferio: "Ti sei montato la testa", lo rimprovera un utente. "Ferragosto o pesce d’aprile?? La fama vi dà alla testa" scrive Daniele.

Infine un commento che rappresenta tutta la rabbia dei napoletani: "Prima la pizza era felicità, aspettavi il sabato per mangiare la tua margherita con patatine e un bicchiere di coca cola freddo. Mo addirittura a fell e mellon ngopp. Tra poco mi aspetto a nzalat e riso, a lasagna".

"Ma che fa?!": Paolo Conticini, l'errore che scatena l'odio sul web | Guarda

Insomma, guai a toccare la tradizione della pizza napoletana. Qualche giorno fa l'attore Paolo Conticini era stato sommerso da critiche per aver osato con la frisella: ha aggiunto qualche goccia di limone per bagnarla. Un vero e proprio sacrilegio per i pugliesi che in poco tempo con i commenti sui social hanno invaso la bacheca di Conticini. Insomma a quanto pare le rivisitazioni dei piatti calssici non sono affato gradite. Almeno sui social.



Clicca qui per guardare il video