Amadeus a Sanremo, "temi scottanti": gossip bomba dalla Sardegna

Con ogni probabilità il Festival di Sanremo del 2024 sarà l'ultimo di Amadeus, almeno nelle vesti di direttore artistico oltre che di conduttore, dopo quattro edizioni di fila trionfali sia dal punto di vista delle proposte musicali e della resa dello show sia, soprattutto da quello degli ascolti. Dopo aver annunciato a luglio alcune importanti novità dal punto di vista del regolamento della kermesse dell'Ariston, il conduttore affermatosi artisticamente a Radio Deejay si sta godendo le vacanze in famiglia con la moglie Giovanna Civitillo e il figlio Josè, in Sardegna. Secondo il settimanale Chi, però, non si tratterebbe di solo relax: Ama starebbe mettendo a punto i contenuti del prossimo Festival, contenuti che sarebbero "esplosivi".

"Condurrà da solo? Cambierà donna ogni sera (in senso artistico ovviamente)? Tornerà Fiorello per il gran finale? Ci saranno cantanti 'fluidi'? Tutti temi scottanti come la spiaggia della Sardegna", scrive il settimanale di gossip riassumendo, di fatto, le grandi fonte di polemiche (non solo leggere, ma pure politiche) che hanno contraddistinto questi ultimi 4 anni e in particolare l'ultima edizione, passata alla storia per il monologo anti-FdI di Fedez e i siparietti omo-erotici tra il rapper milanese e il concorrente Rosa Chemical, che hanno fatto imbestialire la moglie Chiara Ferragni (che ha accusato Fedez di averle rubato la scena) e pure più di un esponente della maggioranza di governo. Scene, quelle passionali tra Fedez e Rosa Chemical, che hanno fatto apparire in confronto la clamorosa rissa tra Morgan e Bugo nel 2020 (prima edizione diretta da Amadeus) come una scaramuccia all'acqua di rose.

Di sicuro, comunque andrà, il conduttore avrà al suo fianco la moglie Giovanna. "E' il mio bicchiere mezzo pieno - le sue parole al miele nei confronti della consorte -, illumina la mia vita e quella di nostro figlio, è una persona di grandi valori che ha messo noi due al primo posto"