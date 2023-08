Amadeus fa tremare la Rai, "occhio al cachet": chi vuole come super-ospite a Sanremo

12 agosto 2023 a

Per la prossima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus vorrebbe ospitare ancora una volta Zlatan Ibrahimovic sul palco dell’Ariston. È quanto rivela Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, nella sua rubrica sul sito Mowmag.com. Il calciatore è già stato alla kermesse musicale due anni fa, nel 2021, in un’edizione molto particolare visto che a causa della pandemia il Festival si era svolto senza il pubblico in sala. E ora, a distanza di due anni, il conduttore starebbe corteggiando Ibrahimovic per averlo al suo fianco in quello che sarà il suo ultimo Sanremo.

Alessi ha quindi esortato l’ex calciatore a non richiedere un cachet troppo alto, così da poterlo rivedere sul piccolo schermo perché a quanto pare l'unico scoglio che potrebbe allontanarlo dall’Ariston sarebbe la richiesta di una cifra troppo elevata. "Zlatan Ibrahimovic non sarà una bandiera del Milan, visto che è arrivato, se ne è andato ed è tornato 10 anni dopo circa, però si vede che nelle ultime stagioni si è affezionato e ha mollato il tono mercenario che hanno certi giocatori che vanno dove vengono pagati meglio", si legge nella rubrica di Alessi.

Che prosegue: Ibra "sui suoi social condivide video delle due feste scudetto a cui ha preso parte da protagonista: il diciottesimo nel 2011 e il diciannovesimo nel 2022 e tutti i cuori rossoneri ringraziano la leggenda del calcio per i bei ricordi. Certo è che è dura quando sei abituato a un palcoscenico (e quello degli stadi conta 50 mila spettatori e in tv anche 10 milioni di persone) vien difficile farne a meno e non bastano un paio di pubblicità televisive e le sue foto fisicatissime al mare, con tanto di calci al pallone da divinità, a placare la nostalgia. Caro Ibra, tranquillizzati: tu sarai sempre e comunque una superstar. Mi dicono che Amadeus ha voglia di riaverti a Sanremo, non sparare cachet troppo altri: vogliamo vederti".