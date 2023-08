Peppe Vessicchio bombarda la Rai: "Amadeus mi voleva, ecco chi mi ha fatto fuori"

05 agosto 2023 a

Peppe Vessicchio è il direttore d'orchestra più popolare e amato dagli italiani nonché un punto di riferimento per gli artisti. Ma è difficile dire se parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo: "E chi lo sa se dirigerò al Festival anche nella prossima edizione", dice in una lunga intervista a Il Giornale. "Dipende da chi ci va. Se è un amico mi chiama, altrimenti no. Ad esempio Mario Biondi mi chiamerebbe". Ma anche lui non si sa se ci sarà, "ho fatto solo un esempio", chiarisce.

E che lui potesse diventare anche conduttore di Sanremo, rivela Vessicchio, "ci aveva pensato Claudio Baglioni all’epoca di Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Aveva pensato un ruolo per me e anche il vicedirettore Fasulo era d’accordo". Poi però "lo bloccò l’ufficio scritture della Rai. C’è un procedimento che mi riguarda per una questione di diritti connessi. Non s’è più fatto niente. Al momento non posso ancora avere contratti con Rai (ieri 4 agosto il Tribunale di Roma gli ha dato ragione, ma è solo il promo round, ndr). Visto quanto in media durano processi e appelli in Italia, penso che la mia storia con la Rai sia finita".

Quindi niente Festival anche nel 2024? "Ma no, quella è un’altra cosa. Lì ti chiamano i cantanti o le casa discografiche, mica Viale Mazzini".