Serena Rossi, "da tempo il suo nome...": tam tam impazzito

30 luglio 2023 a

Serena Rossi accanto ad Amadeus sul palco di Sanremo? Il nome dell'attrice sarebbe circolato nei giorni scorsi come possibile co-conduttrice della kermesse ligure. A porre maggiore attenzione su questa possibilità è stato il settimanale NuovoTV, nella rubrica della posta, dove un lettore della rivista nonché fan di Serena Rossi ha scritto chiedendo come mai l’attrice non lavori più come conduttrice, dopo aver fatto qualche anno fa Detto Fatto su Rai 2 e lo show serale di Rai 1 Canzone Segreta.

"Premetto che sono di parte perché sono innamorato di Serena: detto questo, perché non le viene più affidato un programma? Secondo me, oltre che come attrice, lei è molto brava anche come conduttrice”, ha scritto Vincenzo da Napoli su NuovoTV. E la risposta di chi cura la rubrica non è tardata ad arrivare: "Al momento non sembrano esserci trasmissioni televisive all’orizzonte per la Rossi, che negli ultimi tempi si è dedicata soprattutto alla fiction", ha scritto riferendosi alla serie tv di successo "Mina Settembre", le cui due prime stagioni sono andate in onda su Rai 1. E infine ha parlato della possibilità di rivederla sul palco del teatro Ariston: "Magari la rivedremo lì, il suo nome è da tempo tra quelli delle possibili co-conduttrici".