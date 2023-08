Alessia Marcuzzi in vacanza: "Ti prego guardala", roba clamorosa

21 agosto 2023 a

Alessia Marcuzzi tornerà presto in televisione, ma intanto continua a godersi le vacanze. In questo momento la showgirl si trova in Turchia con alcune amiche, con le quali ha condiviso un momento particolarmente emozionante nella sua semplicità. Durante una passeggiata in tenuta da trekking sull’isola di Gemiler, la showgirl si è fermata non appena si è imbattuta in alcune capre.

La Marcuzzi è infatti rimasta stupita, al punto da bloccarsi mentre percorreva la salita di un sentiero roccioso. “Ti prego, guardala”, ha esclamato rivolgendosi a una delle amiche, mentre inquadrava le capre con il telefono. Il posto in cui la conduttrice sta trascorrendo le sue vacanze è anche noto come isola di San Nicola, in quanto la tomba del santo era situata in passato proprio al largo delle coste turche della città di Fethiye.

Tornando al video in cui la Marcuzzi si emoziona per le capre, quest’ultime sono un animale tipico del posto. Insomma, la conduttrice ha scelto un luogo speciale e poco “fashion” in cui trascorrere le vacanze: si tratta di un viaggio tra natura, animali ma anche sole, spiagge e mare. Una volta tornata a casa, la Marcuzzi potrà iniziare a lavorare al ritorno di Boomerissima, che dovrebbe andare in onda dalla fine di settembre.