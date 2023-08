Alessia Marcuzzi, "film spinto": l'allenamento che fa discutere

12 agosto 2023 a

a

a

Sta facendo parecchio discutere l'ultimo allenamento di Alessia Marcuzzi. La conduttrice Rai ha mostrato su Instagram i suoi nuovi esercizi. Una vera e propria scoperta dal nome Gyrotonic. Si tratta di una pratica che la showgirl svolge regolarmente e che ha condiviso con i suoi fan in un video sui social. L'allenamento infatti agisce contemporaneamente su articolazioni, muscoli, tendini e legamenti per mezzo di movimenti tridimensionali, eseguiti in modo circolare sotto controllo costante, con resistenze variabili e che coinvolgono tutto l’apparato muscolo-scheletrico.

Peccato però che il filmato ha scatenato l'ironia social. "Ma è autoerotismo?", chiede un utente al quale in tanti fanno eco: "Sembra il film Ghost, ma in versione erotica". Tra questi anche Giulia Salemi: "No va beh ma lo voglio per me che sono un tronco", riferendosi al macchinario usato. E lo stesso per Stefania Orlando che ha scritto: "Devo provare anche io".

La stessa Marcuzzi ha voluto spiegare gli esercizi e come si svolgono: "Ieri durante la lezione di gyrotonic, mi sono fatta raccontare la storia di Juliu Horvarth, l’inventore di questo macchinario incredibile. Lui è un ex danzatore che, dopo un infortunio al tendine d’Achille, ha deciso di realizzare questo rivoluzionario macchinario proprio per recuperare le funzionalità del suo corpo. Sono poi andata su wikipedia per leggermi tutto su di lui e su questo tipo di allenamento davvero portentoso".