Alessia Marcuzzi, "dinamite pura": parlano due ex big di Mediaset

"Lei è dinamite pura. La rivorrei come conduttrice de L’Isola dei famosi": Ursula Bennardo, ex volto di Uomini e donne, lo ha detto alla rivista Mio parlando di Alessia Marcuzzi. Per la conduttrice i mesi scorsi sono stati piuttosto pieni dal punto di vista lavorativo. In particolare, c'è stato il suo nuovo inizio in Rai dopo l'addio a Mediaset. Prima ha affiancato Fiorello a Viva Rai2 nella versione del post Festival di Sanremo e poi ha condotto Boomerissima su Rai 2, ottenendo ottimi risultati in termini di ascolti.

A spendere belle parole per la Marcuzzi è stato anche Sossio Aruta, storico compagno di Ursula. I due si sono conosciuti tempo fa nello studio di Uomini e donne . "Mi è sempre piaciuta come donna e anche come conduttrice", ha detto Sossio a proposito della Marcuzzi. Ai due ex volti del dating show, poi, è stato chiesto anche un parere su Mara Venier, conduttrice di Domenica In. Se la Bennardo ha detto di adorarla in quanto ha tutto ciò che serve per fare tv; Aruta non è stato da meno e ha rivelato di trovarla una persona dolcissima e simpaticissima.

Spazio poi a Simona Ventura, conduttrice per la quale sia Sossio che Ursula hanno speso delle belle parole, visto che ha presentato l’edizione di Temptation Island a cui hanno partecipato loro negli anni scorsi. “Sarà per sempre nel mio cuore”, ha detto Ursula.